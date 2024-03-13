Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de sahipsiz hayvanlar için besleme noktasına bırakılan yiyeceklerin çalındığı iddiası

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir grup hayvansever, belediye tarafından sahipsiz hayvanlar için oluşturulan besleme noktasına bırakılan yiyeceklerin çalındığını iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de sahipsiz hayvanlar için besleme noktasına bırakılan yiyeceklerin çalındığı iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir grup hayvansever, belediye tarafından sahipsiz hayvanlar için oluşturulan besleme noktasına bırakılan yiyeceklerin çalındığını iddia etti.

        Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (Haykonfed) Edremit Körfezi Bölge Koordinatörü Arzu Ölmez, gazetecilere, Eminkuyu mevkisindeki Edremit Belediyesi Sokak Hayvanları Besleme Noktası'nın çevresinde yaklaşık 300 sahipsiz köpeğin bulunduğunu söyledi.

        Ölmez, köpeklerin yiyeceklerinin azaldığını görüp takviye yapmak ve bölgeye gelen hayvanseverlerin güvenliği için aralarında topladıkları paralar ve bağışlarla güvenlik kamerası taktırdıklarını dile getirdi.

        Bir süre sonra alana bırakılan ekmeklerin ve yemek artıklarının çalındığını fark ettiklerini aktaran Ölmez, "Bu kamera konuldu konulalı gece saatlerinde bu hayvanlar burada ve yemek var, öğlen 15.00 olduğunda burada mama kalmıyordu. Kamera taktırdıktan sonra biz çalan şahsı görüntüledik. Savcılığa verdik, adli süreç şu anda devam ediyor. Belediyenin kendi personeli mama alırken görüntülendi ve ben savcılığa vermeden önce ihtar ettim kendisini." diye konuştu.

        Ölmez, söz konusu yiyeceklerin, başka bir yerdeki sahipli hayvanlara verilmek üzere götürüldüğünü tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Maganda, makas atarak ambulansın kaza yapmasına yol açtı!
        Maganda, makas atarak ambulansın kaza yapmasına yol açtı!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Almanya'da peri masalı!
        Almanya'da peri masalı!
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Ayvalık açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Sürücüsü 'U' dönüşü yapan kamyonete otomobil çarptı: 3 yaralı
        Sürücüsü 'U' dönüşü yapan kamyonete otomobil çarptı: 3 yaralı
        Balıkesir'de otomobilin kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Balıkesir'de otomobilin kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Edremit'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etk...
        Edremit'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etk...
        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılına özel...
        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılına özel...
        İstiklal Marşı'nın 41 dizesini 41 şehirden öğrenciler seslendirdi
        İstiklal Marşı'nın 41 dizesini 41 şehirden öğrenciler seslendirdi