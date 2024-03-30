Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı.
Adresleri tespit edilen 12 zanlı, eş zamanlı operasyon sonucu yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 32 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar, 327 sentetik hap, uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat, 7 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 esrar öğütücüsü, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek ve 10 kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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