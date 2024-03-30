Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 32 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar, 327 sentetik hap, uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat, 7 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 esrar öğütücüsü, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek ve 10 kartuş ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.