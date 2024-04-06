Edremit Körfezi'nde bayram tatili yoğunluğu başladı
Ramazan Bayramı tatili için Edremit Körfezi'ne gelen ziyaretçiler kara yollarında yoğunluğa neden oldu.
Ramazan Bayramı tatili için Edremit Körfezi'ne gelen ziyaretçiler kara yollarında yoğunluğa neden oldu.
Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla birçok tatilci, iç turizmde ilk sıralarda yer alan Edremit Körfezi'ndeki tesisleri tercih etti.
Özellikle İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerden, Edremit, Altınoluk, Akçay, Güre, Burhaniye, Ören, Ayvalık ve Cunda Adası'na gelenler, araçlarıyla Akçay ve Güre kavşaklarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda, sinyalizasyonu devre dışı bırakarak, trafiği düzenledi.
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