Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Edremit Körfezi'nde bayram tatili yoğunluğu başladı

        Ramazan Bayramı tatili için Edremit Körfezi'ne gelen ziyaretçiler kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 18:29 Güncelleme: 06.04.2024 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edremit Körfezi'nde bayram tatili yoğunluğu başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ramazan Bayramı tatili için Edremit Körfezi'ne gelen ziyaretçiler kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

        Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla birçok tatilci, iç turizmde ilk sıralarda yer alan Edremit Körfezi'ndeki tesisleri tercih etti.

        Özellikle İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerden, Edremit, Altınoluk, Akçay, Güre, Burhaniye, Ören, Ayvalık ve Cunda Adası'na gelenler, araçlarıyla Akçay ve Güre kavşaklarında uzun kuyruklar oluşturdu.

        Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda, sinyalizasyonu devre dışı bırakarak, trafiği düzenledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!
        2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı

        Benzer Haberler

        Denizi, termali ve bol oksijeniyle Edremit Körfezi bayram tatilini dolu geç...
        Denizi, termali ve bol oksijeniyle Edremit Körfezi bayram tatilini dolu geç...
        Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Bayram temizliği yaparken 6'ncı kattan düşen kadın öldü
        Bayram temizliği yaparken 6'ncı kattan düşen kadın öldü
        AK Parti, Manyas'ta 2'nci kez itiraz etti
        AK Parti, Manyas'ta 2'nci kez itiraz etti
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında 11 kişi yakalandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında 11 kişi yakalandı
        Sındırgı'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Sındırgı'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı