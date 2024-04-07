Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Edremit'te 2 firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, işledikleri suçlar nedeniyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edremit'te 2 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, işledikleri suçlar nedeniyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Hırsızlık suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. ile 1 yıl hapsi olan O.K. yakalanarak, Burhaniye ilçesindeki cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Cem Yılmaz açıkladı
        Cem Yılmaz açıkladı
        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Correa iddiası!
        Correa iddiası!
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Başkanlık Sarayı'ndaki kedilere sonsuza dek yiyecek ve bakım
        Başkanlık Sarayı'ndaki kedilere sonsuza dek yiyecek ve bakım
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Balonlar, kampanyası tamamlanan SMA'lı Umut için uçuruldu
        Balonlar, kampanyası tamamlanan SMA'lı Umut için uçuruldu
        Edremit Körfezi'nde bayram tatili yoğunluğu başladı
        Edremit Körfezi'nde bayram tatili yoğunluğu başladı
        Denizi, termali ve bol oksijeniyle Edremit Körfezi bayram tatilini dolu geç...
        Denizi, termali ve bol oksijeniyle Edremit Körfezi bayram tatilini dolu geç...
        Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Bayram temizliği yaparken 6'ncı kattan düşen kadın öldü
        Bayram temizliği yaparken 6'ncı kattan düşen kadın öldü