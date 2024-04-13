Balıkesir'de gazeteci Ömür Bir hayatını kaybetti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, gazeteci Ömür Bir 82 yaşında hayatını vefat eti

Milliyet, Hürriyet ve Anadolu Ajansı’nda uzun yıllar muhabirlik yapan, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Ömür Bir, mesleki hayatında yaptığı haberlerle Ayvalık’a ilişkin pek çok habere imza attı.

Evli ve iki yetişkin çocuk babası olan Ömür Bir’in cenazesi Sakarya Camii’nde kılınan öğle namazının ardından, Ayvalık Kabristanında toprağa verildi.

Cenaze töreninde Ömür Bir’in ailesi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ve vatandaşlar hazır bulundu.