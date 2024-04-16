Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan 131 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan 131 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.
İlçede konuşlu Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında ayrı bölgelerde 3 lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden gruplar tespit edildi.
Bu bölgelere ulaşan TCSG-61 ve KB-115 ekipleri, 131 düzensiz göçmeni yakaladı.
Aralarında 63 çocuğun bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvalık ilçesi sınırlarındaki Cunda Adası'na getirildi.
Yabancı uyruklulara, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
Haklarında işlem başlatılan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.
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