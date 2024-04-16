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        Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan 131 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:53 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:53
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        Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan 131 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

        İlçede konuşlu Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında ayrı bölgelerde 3 lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden gruplar tespit edildi.

        Bu bölgelere ulaşan TCSG-61 ve KB-115 ekipleri, 131 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Aralarında 63 çocuğun bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvalık ilçesi sınırlarındaki Cunda Adası'na getirildi.

        Yabancı uyruklulara, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

        Haklarında işlem başlatılan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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