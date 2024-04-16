Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı

Yabancı uyruklulara, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Bu bölgelere ulaşan TCSG-61 ve KB-115 ekipleri, 131 düzensiz göçmeni yakaladı.

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