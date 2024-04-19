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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:24 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:25
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Bandırma, Gömeç, Edremit, Susurluk, İvrindi ve Susurluk ilçelerindeki uygulama ve denetimlerde, şüphelilerin üst aramalarında 33,31 gram sentetik uyuşturucu, ⁠5 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca 15 adet fişek, hassas terazi, bir adet uyuşturucu hap ile payp (uyuşturucu içiminde kullanılan aparat) ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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