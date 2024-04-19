Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.

Bandırma, Gömeç, Edremit, Susurluk, İvrindi ve Susurluk ilçelerindeki uygulama ve denetimlerde, şüphelilerin üst aramalarında 33,31 gram sentetik uyuşturucu, ⁠5 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca 15 adet fişek, hassas terazi, bir adet uyuşturucu hap ile payp (uyuşturucu içiminde kullanılan aparat) ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.