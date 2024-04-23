Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye ziyaret
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'yi ziyaret etti.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'yi ziyaret etti.
Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Altıeylül Belediye Başkanı seçilen Hakan Şehirli'ye makamında ziyarette bulundu.
Kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan gazeteciler, Başkan Şehirli'ye cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Şehirli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.
Ziyarette, Cemiyet Başkanı Demir, Başkan Hakan Şehirli'ye gazeteciler cemiyeti yayınlarından "Balıkesir Basın Tarihi" adlı kitabı hediye etti.
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