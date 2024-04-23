Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye ziyaret

        Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:40 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'yi ziyaret etti.

        Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Altıeylül Belediye Başkanı seçilen Hakan Şehirli'ye makamında ziyarette bulundu.

        Kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan gazeteciler, Başkan Şehirli'ye cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Şehirli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.

        Ziyarette, Cemiyet Başkanı Demir, Başkan Hakan Şehirli'ye gazeteciler cemiyeti yayınlarından "Balıkesir Basın Tarihi" adlı kitabı hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Anıtkabir'e ilk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Anıtkabir'e ilk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Erdek'te Turizm Haftası kutlandı
        Erdek'te Turizm Haftası kutlandı
        Balıkesir'de aranan 350 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de aranan 350 şüpheli yakalandı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
        Balıkesir'de silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
        Sındırgı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Sındırgı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü