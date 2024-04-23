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        Manyas Barajı'nda baharda su seviyesi yükselince ada oluşuyor

        MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Ören Mahallesi'nde baraj havzasında kalan tepelik alan ve üzerindeki çiftlik, ilkbaharda su seviyesi yükselince adaya dönüşüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:28
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        Manyas Barajı'nda baharda su seviyesi yükselince ada oluşuyor
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        MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Ören Mahallesi'nde baraj havzasında kalan tepelik alan ve üzerindeki çiftlik, ilkbaharda su seviyesi yükselince adaya dönüşüyor.

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki alanda 1993 yılında yapımına başlanan ve 2009'da sulama amaçlı hizmete alınan Manyas Barajı'na kıyısı bulunan orman içindeki mahallede 63 hane bulunuyor.

        Halkının çoğunlukla geçimini hayvancılıkla sağladığı Ören Mahallesi'nde baraj havzasında, üzerinde çiftliğin de bulunduğu tepelik alan, ilkbaharda yağışlar ve kar erimelerinden dolayı adaya dönüşüyor. Adada kalan yapıya yem depolayan mahalle sakinleri, su seviyesi düşünceye kadar alanı kullanamıyor. Yaz aylarında sulama ve buharlaşmanın etkisiyle su miktarı azalınca alanın karayla bağlantısı yeniden ortaya çıkıyor.

        Yeşilin hakim olduğu doğada ve baraj manzarasında yaşayan mahalle sakinleri, ada görüntüsünü cep telefonlarıyla fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

        Doğası ve sakinliğiyle dikkati çeken bölgeye, bahar aylarında bu manzarayı görüntülemek için çok sayıda ziyaretçi geliyor.

        - "Mahallemizin turizme kazandırılmasını bekliyoruz"

        Mahalle muhtarı Erhan Karatepe, AA muhabirine, Ören'in doğal güzelliğiyle ön plana çıktığını söyledi.

        Ormanla kaplı mahallenin barajla da bütünleştiğini vurgulayan Karatepe, "Barajla mahallemiz inanılmaz güzel bir doğaya sahip oldu. Balıkesir'den ve çevre ilçelerden mahallemize gelen insanlar oluşan manzarada bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor. Devlet büyüklerimizden mahallemizin turizme kazandırmalarını bekliyoruz." dedi.

        Mahalle sakinlerinden Sami Etçe (68) de daha önce İzmir'de yaşadığını, 8 yıl önce memleketi Ören'e döndüğünü dile getirdi.

        Ören'in doğal güzelliğe sahip olduğunu belirten Etçe, şöyle konuştu:

        "Bundan 40 önce eşime buraya ev yapacağımı söylemiştim. Burası bize babamızdan kaldı. Şimdi buraya yerleştik. Buranın doğal güzelliği için geri geldik. Her bahar ayında mahallemizde çok güzel bir manzara oluşur, bölgede çeltik üretimi olduğu için yazın su geri çekilir. Mahalle dışından birçok kişi gelip burada fotoğraf çekiliyor."

        İsmet Erdoğan (77) da yerli ve yabancı turistlerin mahalleye gelerek doğal güzelliği görmelerini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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