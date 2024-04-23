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        GÜNCELLEME - Kemik ve kıyafet parçalarının bulunduğu Korhan Berzeg'in evinin yakınında çalışmalar sürüyor

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile kişisel eşyaların bulunduğu bölgede, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 21:10 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:10
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        GÜNCELLEME - Kemik ve kıyafet parçalarının bulunduğu Korhan Berzeg'in evinin yakınında çalışmalar sürüyor
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile kişisel eşyaların bulunduğu bölgede, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

        Jandarma, dün ulaşılan ve Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında inceleme yapıyor.

        Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede başka kemik parçalarının olup olmadığını araştıran ekiplere jandarma komandolar da destek veriyor.

        Dronla da bölgede çalışma yapan ekiplerin şu ana kadar başka herhangi bir bulguya ulaşamadığı bildirildi.

        Bu arada, kıyafet ve kemik parçalarının yanı sıra bulunan eşyaların "Korhan Berzeg adına bazı bankalar tarafından düzenlenmiş 4 kredi kartı ve banka kartı, kimlik kartı, sürücü belgesi, parçalanmış Ücretsiz İstanbulkart, sağlam durumda İstanbul Mavi Kart, araç anahtarı ve çeşitli anahtarlar, parçalanmış cüzdan ile toplam 200 lira değerinde 7 adet banknot" olduğu öğrenildi.

        - "Değişik senaryolar üzerinde çalışılıyor"

        Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, yaptığı açıklamada, konuyu öğrenir öğrenmez olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

        Akkaş, savcılık gözetiminde jandarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Tabii orada bulunabilecek delilleri artırmak adına kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Bulunan kemik parçalarının Korhan Bey'e ait olup olmadığı henüz net değil. Ancak alınacak DNA örnekleriyle yapılacak karşılaştırma sonucunda bunu öğreneceğiz. Kimlik kartları ve kıyafetlerle ilgili Valiliğin açıklaması ve yaptığımız incelemelerde de Korhan Bey'e ait olduğunu görüyoruz. Kemiklerin ve diğer malzemelerin bulunduğu alan, hem sık orman hem de dere kenarı. Bölge çok kez aranmıştı fakat o zaman bulunamamıştı. Şu anda değişik senaryolar üzerinde çalışılıyor. Korhan Bey'in eşi ve kızı da buraya gelecekler. Delillerin tanınması ve teşhisi ile DNA testine katkı, aile tarafından sağlanacak. Muhtemelen 2-3 hafta içinde bazı soru işaretleri aydınlanacak."

        - Olay

        Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

        Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

        Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

        Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta dün, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunmuş ve bulunanlar incelemeye alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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