Türkiye'nin ilk ana jet üssü vatan savunması için donanımlı pilotlar yetiştiriyor

MİRAÇ KAYA / HAKAN FİRİK - Türkiye'de alanında ilk birlik olan ve "Batı Anadolu'nun kalesi" olarak nitelendirilen Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı, 82 yıldır vatanın ve hava sahasının korunmasına yönelik donanımlı pilotlar yetiştirerek Türk havacılığına hizmet ediyor.

Çorlu 5'inci Tayyare Alayı 1'inci Keşif Bölüğünün 22 Temmuz 1942'de Balıkesir'e intikaliyle kurulan, 1951'de tugay seviyesine çıkarılan ve T-33 uçaklarının envantere girişiyle ilk jet üssü olarak faaliyet gösteren askeri birliğe, 1953 yılında 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı adı verildi.

İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında SF-260D, KT-1T ve T-38M uçaklarında eğitimlerini bitirerek Balıkesir'e gelen öğrenciler, F-16 eğitimleri alıyor. Teorik dersler gören, Standardize/Simülatör ve Akademik Eğitim Filo Komutanlığında uçuş eğitimi alan öğrenciler, öğretmenleri ile F-16'larda uçuş deneyimi kazanıyor.

191'inci Jet Filo Komutanlığı ise Türk hava sahasının korunması için 7 gün 24 saat esasına göre alarm reaksiyon görevleri ile emir verilmesi durumunda teröristle mücadele harekatını başarıyla icra ediyor.

"Şahinleri en iyi biz yetiştiririz." parolasıyla hizmet veren okuldan mezun olan subaylar, F-16 pilotu unvanıyla kıtalarında başarıyla görev yapıyor.

Pilotları tek tek tebrik eden Yüzçelik, yaptığı konuşmada, "Bizlere 'İstikbal göklerdedir' hedefini gösteren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla, özgür semalar uğruna hayatını feda etmiş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, mavi göklere gönül veren ve havacı olmanın gururunu yaşayan tüm silah arkadaşlarımızın Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyoruz." dedi.

191'inci Jet Filo Komutanı da milletin huzur ve güvenliği, bölgenin barış ve istikrarı, dünyanın dört bir yanında felakete uğramış insanların acılarının hafifletilmesi için havacıların özveriyle icra ettiği başarılı görevlerin, övünç ve şeref tabloları olarak tarihte yerini almaya devam edeceğini dile getirerek, "Kahraman Türk pilotları olarak milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.