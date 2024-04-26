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        Halk ozanı Ali Ekber Çiçek, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı

        Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in vefatının 18. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:56
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        Halk ozanı Ali Ekber Çiçek, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı
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        Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in vefatının 18. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

        Kazdağları eteklerindeki kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Çiçek'i ölümünün üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen her sene daha da kalabalıklaşan bir kitleyle andıklarını söyledi.

        Halk ozanının Türk Halk Müziği sanatçısı kızı Ebru Çiçek de etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Babasının yokluğunu her zaman hissettiklerini dile getiren Çiçek, "18 yıl belki 18 gün gibi. Bugün buraya kimseyi zorla getiremeyiz, hepinizin ayaklarına sağlık. Gönülden geldiğinizi o kadar iyi biliyorum ki, bizi yalnız bırakmadığınız için sağ olun." dedi.

        Sanatçının kabrine karanfil bırakan, dua eden katılımcılar, Çiçek'in yakın arkadaşı Adil Asker Yıldız ve Türk Halk Müziği sanatçısı Ender Balkır ile ona ait türküleri seslendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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