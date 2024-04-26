Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        GÜNCELLEME - Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 3. günü de tamamlandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede, ekiplerce yapılan çalışmalarda, yaklaşık 10 santimetrelik bir kemik parçası daha bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 3. günü de tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede, ekiplerce yapılan çalışmalarda, yaklaşık 10 santimetrelik bir kemik parçası daha bulundu.

        Jandarma, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkiinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede 3 gün önce başlayan incelemelerini sürdürdü.

        Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 59 personelle bölgede yapılan başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetlerine, 6 jandarma asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir istihbarat timi, 3 jandarma asayiş komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 3 kadavra tespit köpeği katıldı.

        Bölgenin yoğun bitki örtüsü dolayısıyla çalışmaların 3. gününde tırmıklarla arama yapan ekipler, insan veya hayvana ait olduğu henüz belirlenemeyen yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde bir kemik daha buldu.

        Kemiğin diğer bulunanlarla bağlantısının olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

        Çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildiği öğrenildi.

        - Olay

        Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

        Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

        Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

        Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

        Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Eski IMF Başkanı'na 63 yıl hapis istemi
        Eski IMF Başkanı'na 63 yıl hapis istemi
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!

        Benzer Haberler

        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 kemik parçası daha bulundu (3)
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 kemik parçası daha bulundu (3)
        Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 315'inci günde sürdürülüyor; eğitimli köp...
        Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 315'inci günde sürdürülüyor; eğitimli köp...
        Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 315'inci günde sürdürülüyor; eğitimli köp...
        Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 315'inci günde sürdürülüyor; eğitimli köp...
        Halk ozanı Ali Ekber Çiçek, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı
        Halk ozanı Ali Ekber Çiçek, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı
        Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki arama çalışmaları sü...
        Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki arama çalışmaları sü...
        Türkiye'nin ilk ana jet üssü vatan savunması için donanımlı pilotlar yetişt...
        Türkiye'nin ilk ana jet üssü vatan savunması için donanımlı pilotlar yetişt...