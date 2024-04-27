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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 3 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:48 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:48
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 3 kişi öldü.

        Ali Rıza Kamalak idaresindeki 10 FC 597 plakalı otomobil, Hotaşlar Mahallesi mevkisinde M.A. yönetimindeki 63 AFA 466 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, kullanılamaz hale gelen otomobildeki Kamalak'ın eşi Kevser ve oğlu Yiğit Asaf Kamalak olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan Ali Rıza Kamalak ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Baba Kamalak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anne ve oğlunun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

        Tır sürücüsü M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Bu arada Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak'ın Kepsut'ta bulunan Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yaptığı, cenazelerin de Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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