Zeytin ağaçlarındaki çiçeklenme yüksek rekolte için üreticiyi umutlandırdı

HAKAN FİRİK - Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde üreticiler, ağaçlardaki tomurcuklanma ve çiçeklenmeden dolayı sezonun verimli geçmesini bekliyor.

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Havran, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde zeytin ağaçlarındaki çiçeklenme, 2024-2025 üretim sezonu öncesinde üreticileri umutlandırdı.

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, AA muhabirine, ağaçların yoğun bir şekilde çiçeklendiğini söyledi.

Zeytin ve zeytinyağının üretiminde kalite ve verim için gereken iklim şartları, sıcaklık ve yağış durumunun şu ana kadar görüldüğünü ifade eden Semerci, "2024-2025 zeytin sezonunun başlangıcındayız ve ağaçlarımız çok güzel çiçeklenmiş vaziyette. Gözlemlerim, Edremit Körfezi'ndeki zeytin tutumunun son derece güzel ve tatmin edici olduğu yönünde. Tabii doğa şartları ne getirirse, Allah'tan bize bir felaket gelmezse, bu zeytini eğer tutturabilirsek üreticiyi oldukça verimli bir sezon bekliyor." dedi.

Zeytin ağaçlarındaki çiçek yoğunluğuna bakıldığında 420 bin tonluk zeytinyağı üretiminin gerçekleştiği "var yılı" olan 2022'deki rekoltenin üzerine çıkılacağını dile getiren Semerci, şunları kaydetti: