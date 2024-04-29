Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de Öz İplik-İş Sendikası üyeleri işten çıkartılan 4 arkadaşları için eyleme başladı

        Balıkesir'de, Öz İplik-İş Sendikası üyeleri, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasındaki 4 arkadaşlarının işten çıkarılmasını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:02 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de Öz İplik-İş Sendikası üyeleri işten çıkartılan 4 arkadaşları için eyleme başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de, Öz İplik-İş Sendikası üyeleri, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasındaki 4 arkadaşlarının işten çıkarılmasını protesto etti.

        Öz İplik-İş Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan ve sendika üyeleri, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında işten çıkartılan 4 arkadaşlarının geri alınması için eyleme başladı.

        Gazetecilere açıklamalarda bulunan Erkan, fabrikada çalışan işçilerin başka bir sendikadan ayrılıp Öz İplik-İş Sendikasına geçiş yaptığını söyledi.

        Fabrika yöneticilerinin de bu sebeple 4 kişiyi işten çıkardığını öne süren Erkan, "Biz de çıkartılan işçi arkadaşlarımıza destek olmak için hep birlikte arkadaşlarımızın yanındayız. Bizim amacımız, iş yerindeki iş huzurunu bozmak değil. İşçi arkadaşlarımız kendi sendikalarını özgürce seçebilir, bu durumun anlayışla karşılanmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Erkan, eylemlerinin arkadaşlarının işe geri alınana dek sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?

        Benzer Haberler

        Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri, 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel ile...
        Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri, 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel ile...
        Zeytin ağaçlarındaki çiçeklenme yüksek rekolte için üreticiyi umutlandırdı
        Zeytin ağaçlarındaki çiçeklenme yüksek rekolte için üreticiyi umutlandırdı
        Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu (2)
        Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu (2)
        Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu
        Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu
        Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 5. günü d...
        Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 5. günü d...