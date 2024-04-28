Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 6. günü tamamlandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede Berzeg'e ait olduğu düşünülen kafatasının çene kısmı ile 3 kemik daha bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 19:10 Güncelleme: 28.04.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 6. günü tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede Berzeg'e ait olduğu düşünülen kafatasının çene kısmı ile 3 kemik daha bulundu.

        Jandarma ekipleri, Berzeg'e ait kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkiinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede 6 gün önce başlayan incelemelerini bugün de sürdürdü.

        Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 62 personelle bölgede yapılan araştırma faaliyetlerine, 6 jandarma asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir istihbarat timi, 3 jandarma asayiş komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 3 kadavra tespit köpeği katıldı.

        Bölgenin yoğun bitki örtüsüyle kaplı olması nedeniyle çalışmaların 6. gününde tırmıklarla arama yapan ekipler, bugün Berzeg'e ait olduğu düşünülen kafatasının çene kısmı ile 3 parça kemik buldu.

        Kemiklerin diğer bulunanlarla bağlantısının olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

        Çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildiği belirtildi.

        - Olay

        Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

        Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

        Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

        Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

        Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        "İsrail evlere patlayıcı tuzaklıyor"
        "İsrail evlere patlayıcı tuzaklıyor"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!

        Benzer Haberler

        Yolcu otobüsündeki 20 kilo uyuşturucuyu 'Yaşa' buldu
        Yolcu otobüsündeki 20 kilo uyuşturucuyu 'Yaşa' buldu
        Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri aranıyor; 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik...
        Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri aranıyor; 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik...
        Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri, 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel ile...
        Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri, 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel ile...
        flaş
        flaş
        Balıkesir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Balıkesir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Balıkesir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gö...
        Balıkesir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gö...