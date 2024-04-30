Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 26 kişiden adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:06 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 26 kişiden adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Karesi, Savaştepe ilçelerinde 19 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 355 adet sentetik uyuşturucu hap, 11 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kubar esrar, 2 esrar öğütme aparatı, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 cep telefonu, av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 lira ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi

        Benzer Haberler

        Yolcu otobüsündeki 20 kilo uyuşturucuyu 'Yaşa' buldu
        Yolcu otobüsündeki 20 kilo uyuşturucuyu 'Yaşa' buldu
        Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri aranıyor; 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik...
        Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri aranıyor; 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik...
        Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri, 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel ile...
        Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri, 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel ile...
        flaş
        flaş
        Balıkesir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Balıkesir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Balıkesir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gö...
        Balıkesir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gö...