Edremit'te aranan 8 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok "asayiş ve trafik" uygulaması yaptı.

23 ekip, 6 Çevik Kuvvet timi ile 75 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 219 personel ile gerçekleştirilen uygulamada 1114 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı gözaltına alındı.