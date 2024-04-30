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        Edremit'te aranan 8 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:34 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:34
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        Edremit'te aranan 8 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

        Polis ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok "asayiş ve trafik" uygulaması yaptı.

        23 ekip, 6 Çevik Kuvvet timi ile 75 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 219 personel ile gerçekleştirilen uygulamada 1114 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı gözaltına alındı.

        Uygulamada, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 mermi, 10 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Ayrıca, 21 umuma açık iş yeri ile 56 araç denetlendi. Bir işletmeye kapalı alanda tütün ürünü kullandırmaktan idari ceza uygulandı. 16 araç sürücüsüne toplam 101 bin 701 lira para cezası kesildi, 3 araçta trafikten menedildi.

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