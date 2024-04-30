Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ekonomist Korhan Berzeg'e ilişkin arama çalışmaları sonlandırıldı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede çalışmalar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:31 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekonomist Korhan Berzeg'e ilişkin arama çalışmaları sonlandırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede çalışmalar tamamlandı.

        Jandarma ekipleri, Berzeg'e ait kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkisinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede 6 gün önce başlayan incelemelerini bugün de sürdürdü.

        Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 62 personelle bölgede yapılan araştırma faaliyetlerine, 6 jandarma asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir istihbarat timi, 3 jandarma asayiş komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 3 kadavra tespit köpeği katıldı.

        Bölgenin yoğun bitki örtüsüyle kaplı olması nedeniyle çalışmaların 7'nci gününde tırmıklarla arama yapan ekipler, herhangi bir delile ulaşamadı.

        Jandarma ekiplerinin çalışmaları bugün tamamlanırken, Berzeg'in kızı Nisa'nın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

        - Olay

        Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

        Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

        Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

        Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunmuş, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

        Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        Kafatası parçası, eşyaların 250 metre uzağında bulundu; arama çalışmaları s...
        Kafatası parçası, eşyaların 250 metre uzağında bulundu; arama çalışmaları s...
        Kafatası parçası, eşyaların 250 metre uzağında bulundu; Berzeg'in kızı bölg...
        Kafatası parçası, eşyaların 250 metre uzağında bulundu; Berzeg'in kızı bölg...
        Kafatası parçası, eşyaların 250 metre uzağında bulundu
        Kafatası parçası, eşyaların 250 metre uzağında bulundu
        Edremit'te aranan 8 şüpheli yakalandı
        Edremit'te aranan 8 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Yolcu otobüsündeki 20 kilo uyuşturucuyu 'Yaşa' buldu
        Yolcu otobüsündeki 20 kilo uyuşturucuyu 'Yaşa' buldu