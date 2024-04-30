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        Balıkesir'de 6 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 6 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 21:01 Güncelleme: 30.04.2024 - 21:01
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        Balıkesir'de 6 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 6 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

        Bir istihbaratı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan operasyonda bir insan kaçakçısı ile 6 düzensiz göçmeni yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen insan kaçakçısı tutuklanırken, yakalanan düzensiz göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        İnsan kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen bir otomobile ise el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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