Balıkesir'de 6 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı

İnsan kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen bir otomobile ise el konuldu.

Bir istihbaratı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan operasyonda bir insan kaçakçısı ile 6 düzensiz göçmeni yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 6 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

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