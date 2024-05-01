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        Balıkesir'de ambar malzemesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeyken alev alan ambar malzemeleri yüklü tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:36
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        Balıkesir'de ambar malzemesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeyken alev alan ambar malzemeleri yüklü tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

        D.O. idaresindeki 35 BSK 250 plakalı tırın dorsesi, Balıkesir-Bursa kara yolu Karapürçek mevkisinde tekerlerindeki körük sisteminde oluşan arıza nedeniyle alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekip durdurarak yangına ilk müdahaleyi yaptı. Alevlerin büyümesi nedeniyle çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Kullanılamaz hale gelen dorsede, boya, gübre, jeneratör, oyuncak ve tüp gibi ambar malzemelerinin bulunduğu öğrenildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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