Balıkesir'de ambar malzemesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Kullanılamaz hale gelen dorsede, boya, gübre, jeneratör, oyuncak ve tüp gibi ambar malzemelerinin bulunduğu öğrenildi. ​​​​​​​

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekip durdurarak yangına ilk müdahaleyi yaptı. Alevlerin büyümesi nedeniyle çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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