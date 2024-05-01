Ayvalık'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Belediye-İş Temsilciliğinden Hazel Güvenç Çağlar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kutlamalar için Marina Kavşağı'ndaki Öğretmenevi önünde toplanan işçi temsilcileri, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan oluşan kortej, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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