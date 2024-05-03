Balıkesir'de bir kişi evinde ölü bulundu
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Kırsal Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Ferdi Deniz'den (38) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Sağlık ekipleriyle eve gelen jandarma, Deniz'i başından tüfekle vurulmuş hareketsiz halde buldu.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Deniz'in cesedi, Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ferdi Deniz'in evli olduğu ve 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.