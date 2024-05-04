Kol çantasına yapıştırılan oyuncağın içindeki uyuşturucu kadın polislerin dikkatinden kaçmadı

Araçtaki bir kol çantasını inceleyen kadın polisler, çantaya sonradan yapıştırılmış oyuncak fareyi fark etti.

Şüphelilerin kara yoluyla kente gireceğini tespit eden ekipler, uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

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