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        Kol çantasına yapıştırılan oyuncağın içindeki uyuşturucu kadın polislerin dikkatinden kaçmadı

        Balıkesir'de, kadın kol çantasına sonradan yapıştırılmış oyuncak farenin içine uyuşturucu gizleyen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 09:25 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:25
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        Kol çantasına yapıştırılan oyuncağın içindeki uyuşturucu kadın polislerin dikkatinden kaçmadı
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        Balıkesir'de, kadın kol çantasına sonradan yapıştırılmış oyuncak farenin içine uyuşturucu gizleyen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkmenistan uyruklu kadınlar A.Ç. (63) ve G.J'nin (39) kentte uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisini aldı.

        Şüphelilerin kara yoluyla kente gireceğini tespit eden ekipler, uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

        Araçtaki bir kol çantasını inceleyen kadın polisler, çantaya sonradan yapıştırılmış oyuncak fareyi fark etti.

        Oyuncağı yerinden çıkartan ekipler, içine gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram eroin ve 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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