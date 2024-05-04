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        TBMM 19. Dönem Balıkesir Milletvekili Hüseyin Balyalı vefat etti

        Doğru Yol Partisinden (DYP) bir dönem Balıkesir Milletvekilliği görevinde bulunan Hüseyin Balyalı, 82 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:33
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        TBMM 19. Dönem Balıkesir Milletvekili Hüseyin Balyalı vefat etti
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        Doğru Yol Partisinden (DYP) bir dönem Balıkesir Milletvekilliği görevinde bulunan Hüseyin Balyalı, 82 yaşında hayatını kaybetti.

        Balıkesir'in Bandırma ilçesi Edincik Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Balyalı, dün gece evinde fenalaştı.

        Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Balyalı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        TBMM 19. Dönem DYP Balıkesir Milletvekili Balyalı'nın naaşı, 6 Mayıs Pazartesi günü öğle vakti Bandırma'daki Haydar Çavuş Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Gönen ilçesine bağlı kırsal Bayramiç Mahallesi'nde toprağa verilecek.

        - Hüseyin Balyalı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde 10 Temmuz 1942'de doğan Hüseyin Balyalı, 1967'de Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisinden mezun oldu. 1970-1976 yıllarında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğünde çalışan Balyalı, 1976-1984'te Bursa, Diyarbakır ve Ankara defterdarlıkları, 1984-1991'de Maliye Bakanlığı Müşavirliği görevlerinde bulundu.

        Evli ve 3 çocuk babası Balyalı, Balıkesir Milletvekili olarak 1991-1995 yıllarında parlamentoda görev yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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