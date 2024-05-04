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        Gönen'de aranan şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulamalarında bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:10
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        Gönen'de aranan şüpheli yakalandı
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        Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulamalarında bir şüpheli yakalandı.

        Gönen Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 184 personelin katılımıyla asayiş, trafik ve huzur uygulaması yapıldı.

        Uygulamalarda 860 kişi sorgulanırken, aranan bir kişi gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yapılan aramalarda 2 tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca, 15 adet fişek, 2,70 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu içme aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

        Trafik uygulamasında ise 37 araç sürücüsüne toplam 79 bin 275 lira idari para cezası kesildi, 5 araç trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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