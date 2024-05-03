Balıkesir'de evinde cesedi bulunan kişinin katil zanlısı oğlu tutuklandı
Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi'nde babasını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi'nde babasını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, evinde cesedi bulunan Ferdi D'nin ölümünü araştıran jandarma ekipleri, oğlu D.D'yi (17) gözaltına aldı.
D.D'nin ifadesinde, babasını annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tüfekle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D, çıkarıldığı hakimlikçe "üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Ferdi D'den (38) haber alamayan yakınları dün durumu jandarmaya bildirmişti. Eve gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirlemişti.
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