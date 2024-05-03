Balıkesir'de evinde cesedi bulunan kişinin katil zanlısı oğlu tutuklandı

Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Ferdi D'den (38) haber alamayan yakınları dün durumu jandarmaya bildirmişti. Eve gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirlemişti.

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