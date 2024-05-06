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        Balıkesir'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 00:12 Güncelleme: 06.05.2024 - 00:12
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        Balıkesir'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        A.E. (74) idaresindeki 10 AES 501 plakalı otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolunun Mecidiye Mahallesi kavşağında Ş.A. (64) yönetimindeki 45 VP 917 plakalı minibüs ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki A.E. (70) ile N.E. (46) yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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