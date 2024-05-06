Balıkesir'de aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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