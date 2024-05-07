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        Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas Ayvalık'ı ziyaret etti

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas Ayvalık Ticaret Odası'nın konuğu oldu. Yunan bürokrat, ilçede Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Bakanı Mesut Ergin'i de makamlarında ziyaret ederek, Ege'nin iki yakasında kültürel ve ticari ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi .

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 09:54 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:54
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        Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas Ayvalık'ı ziyaret etti
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas Ayvalık Ticaret Odası’nın konuğu oldu. Yunan bürokrat, ilçede Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Bakanı Mesut Ergin’i de makamlarında ziyaret ederek, Ege’nin iki yakasında kültürel ve ticari ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi .

        Başkonsolos önce Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ardından ise Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’a ziyaret etti.

        Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Belediye Meclis Üyesi Ali Jale, Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri ve turizm rehberlerinin de eşlik ettiği buluşmalarda, iki yaka arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda işbirliklerini sürmesi ve her iki halk arasında kültürel etkinliklerle bağların güçlenmesi adına görüş alışverişinde bulunuldu.

        ATO Başkanı Ali Uçar ve ATO yönetimi tarafından ağırlanan Konstas, Ayvalık Ticaret Odası’nda ise Yunanistan’a yönelik kapıda vize uygulaması işlemlerini yerinde inceledi.

        ATO yöneticileriyle gerçekleşen toplantıda Alexandros Konstas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında varılan anlaşma sonucunda Ege Denizi’ndeki 5 ada için başlatılan Kapıda Vize uygulamasının 10 adaya yükseltildiğini hatırlattı.

        Kapıda vize uygulamasıyla Türklerin, Yunan Adaları’nı gezip, görebilme imkânına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, randevu sisteminde zaman zaman meydana gelen aksamalarla ilgili sorunları ise yazılımı üstlenen firmanın çözümleyeceğini vurguladı.

        ATO Başkanı Ali Uçar’ın kapıda vize uygulaması sırasında bazı acente çalışanlarının mağduriyetler yaşadığına ilişkin hatırlatmasını da değerlendiren Konstas, “Tüm bu sorunların çözümlenmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Kapıda vize uygulamasının daha çabuk olabilmesi içinde gerekli girişimleri yaptık. Tüm bunların dışında karşılaşılabilecek yeni sorunları da ortadan kaldırabilmek için de elimden geleni yapmaya hazırım." dedi.

        Başkonsolos Konstas’a Ayvalık’ta ki temaslarında eşi Kostantina Konstas da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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