Sındırgı'da Hıdırellez kutlandı

Sındırgı’da baharın müjdecisi Hıdırellez, geleneksel oyunlarla kutlandı. Işıklar kırsal mahallesinde gerçekleştirilen Geleneksel Hıdırellez Şenliği’ne katılan yüzlerce vatandaş, Hıdırellez geleneklerini yaşayarak baharın gelişini karşıladı.

Mahalle sakinleri tarafından yapılan geleneksel gözleme ikramı ile başlayan etkinlikler, gerçekleştirilen geleneksel yarışmalar ve oyunlarla devam etti.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak "Milletvekilimiz Serkan Sarı ile birlikte bugün burada mahalle sakinlerimizin ikramları ve samimiyeti ile karşılandık. Bu güzel ortamı hazırlayan mahalle sakinlerimize, muhtarımıza Işıklarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.