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        Sındırgı'da Hıdırellez kutlandı

        Sındırgı'da baharın müjdecisi Hıdırellez, geleneksel oyunlarla kutlandı. Işıklar kırsal mahallesinde gerçekleştirilen Geleneksel Hıdırellez Şenliği'ne katılan yüzlerce vatandaş, Hıdırellez geleneklerini yaşayarak baharın gelişini karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:12
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        Sındırgı'da Hıdırellez kutlandı
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        Sındırgı’da baharın müjdecisi Hıdırellez, geleneksel oyunlarla kutlandı. Işıklar kırsal mahallesinde gerçekleştirilen Geleneksel Hıdırellez Şenliği’ne katılan yüzlerce vatandaş, Hıdırellez geleneklerini yaşayarak baharın gelişini karşıladı.

        Mahalle sakinleri tarafından yapılan geleneksel gözleme ikramı ile başlayan etkinlikler, gerçekleştirilen geleneksel yarışmalar ve oyunlarla devam etti.

        Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak "Milletvekilimiz Serkan Sarı ile birlikte bugün burada mahalle sakinlerimizin ikramları ve samimiyeti ile karşılandık. Bu güzel ortamı hazırlayan mahalle sakinlerimize, muhtarımıza Işıklarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı Hıdırellez etkinliklerinin vatandaşlarla bir araya gelme fırsatı olan çok kıymetli etkinlikler olduğunu belirten Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da "Esas emekçilerimiz de kadınlarımız çok teşekkür ediyorum. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağız, kültürümüzü yaşatacağız. Bir arada olacağız, birlikte olacağız. Memleketimizin daha güzel günlere kavuşması için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

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