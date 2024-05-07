Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uyuşturucu ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uyuşturucu ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu üretildiği belirlenen eve baskın yaptı.
Uyuşturucu ürettiği öne sürülen H.M'nin gözaltına alındığı operasyonda, 45 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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