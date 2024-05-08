Balıkesir'de düzenlenen terör operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Altıeylül, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde PKK/KCK, DHKP/C ve El-Kaide silahlı terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

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