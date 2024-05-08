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        Balıkesir'de düzenlenen terör operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'in Altıeylül, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 23:04 Güncelleme: 08.05.2024 - 23:04
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        Balıkesir'de düzenlenen terör operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Balıkesir'in Altıeylül, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Altıeylül, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde PKK/KCK, DHKP/C ve El-Kaide silahlı terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

        Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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