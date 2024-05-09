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        Bandırma'da aranan 18 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş trafik ve huzur uygulamalarında aranan 18 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:34 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:34
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        Bandırma'da aranan 18 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş trafik ve huzur uygulamalarında aranan 18 zanlı gözaltına alındı.

        Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik 257 personelin katılımıyla asayiş, trafik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        Uygulamalarda 2 bin 663 kişinin bilgileri sorgulandı. Bazı suçlardan aranan 18 kişinin gözaltına alındığı uygulamalar kapsamında yapılan aramalarda ise 0,70 gram sentetik uyuşturucu ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Ayrıca, trafik uygulamalarında 41 araç sürücüsüne toplam 147 bin 293 lira idari para cezası kesildi, 11 araç trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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