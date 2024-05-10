Balıkesir'de toz taşınımı etkili oldu

Görüş mesafesinin yer yer düştüğü, fırtınanın etkili olduğu Balıkesir'de, çamur şeklinde yağış da bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından sabah saatlerinde orta seviyede toz taşınımının etkili olduğu kent merkezinde bu nedenle araçların üzeri tozla kaplandı.

Balıkesir'de, Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkili oldu.

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