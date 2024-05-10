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        Balıkesir'de toz taşınımı etkili oldu

        Balıkesir'de, Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:51 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:51
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        Balıkesir'de toz taşınımı etkili oldu
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        Balıkesir'de, Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkili oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından sabah saatlerinde orta seviyede toz taşınımının etkili olduğu kent merkezinde bu nedenle araçların üzeri tozla kaplandı.

        Görüş mesafesinin yer yer düştüğü, fırtınanın etkili olduğu Balıkesir'de, çamur şeklinde yağış da bekleniyor.

        Toz taşınımının 12 Mayıs'ta sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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