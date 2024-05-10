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        AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri Gazze'deki mazlum anneler için toplandı

        AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:00
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        AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri Gazze'deki mazlum anneler için toplandı
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        AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Zağnos Paşa Camisi avlusunda toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, Gazzeli kadınların daima yanında olacaklarını söyledi.

        Cengiz, Gazzeli anneler için susmayacaklarını ifade ederek, "Eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları ve ülkesi için ayakta duran Filistinli anneler er ya da geç kazanacaktır. Anneler bitmeden bu iş bitmez. Bu zulüm daha ne kadar sürecek. Gazzeli anneler için haykırıyoruz, yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek." diye konuştu.

        Programa, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve partililer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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