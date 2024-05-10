Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de devrilen marul yüklü tırın sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, otoyolda devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de devrilen marul yüklü tırın sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, otoyolda devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda İstanbul yönüne seyreden Hüseyin Bayram (53) idaresindeki 35 ALY 007 plakalı marul yüklü tır, kırsal Mecidiye Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

        Yoldan geçen sürücülerin yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü belirlenen sürücü Bayram'ın cesedi, hastane morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere

        Benzer Haberler

        AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri Gazze'deki mazlum anneler için...
        AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri Gazze'deki mazlum anneler için...
        Balıkesirspor kongreye gidiyor
        Balıkesirspor kongreye gidiyor
        Balıkesir'de toz taşınımı etkili oldu
        Balıkesir'de toz taşınımı etkili oldu
        Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Bandırma'da aranan 18 şüpheli yakalandı
        Bandırma'da aranan 18 şüpheli yakalandı
        Ayvalıkgücü final peşinde
        Ayvalıkgücü final peşinde