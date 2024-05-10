Edremit'te fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yapıldığı tespit edilen iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, 2 cep telefonu, 15 bin 425 lira, 3 çeyrek altın ile isimlerin ve alınan paraların yazıldığı liste ele geçirildi.

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