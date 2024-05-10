Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Edremit'te fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edremit'te fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yapıldığı tespit edilen iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, 2 cep telefonu, 15 bin 425 lira, 3 çeyrek altın ile isimlerin ve alınan paraların yazıldığı liste ele geçirildi.

        Fuhşa aracılık ettikleri, yer temininde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler H.A. ve T.K.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Kızılırmak Deltası nesli tehlike altındaki kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
        Kızılırmak Deltası nesli tehlike altındaki kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de devrilen marul yüklü tırın sürücüsü öldü
        Balıkesir'de devrilen marul yüklü tırın sürücüsü öldü
        AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri Gazze'deki mazlum anneler için...
        AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri Gazze'deki mazlum anneler için...
        Balıkesirspor kongreye gidiyor
        Balıkesirspor kongreye gidiyor
        Balıkesir'de toz taşınımı etkili oldu
        Balıkesir'de toz taşınımı etkili oldu
        Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Bandırma'da aranan 18 şüpheli yakalandı
        Bandırma'da aranan 18 şüpheli yakalandı