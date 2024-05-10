Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Edremit Belediyesi hayvanseverlere 5 ton mama dağıttı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından hayvanseverlere 5 ton ücretsiz mama dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edremit Belediyesi hayvanseverlere 5 ton mama dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından hayvanseverlere 5 ton ücretsiz mama dağıtımı yapıldı.

        Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı veterinerlik birimi tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Akçay Ek Hizmet Binası'nda ücretsiz mama dağıtımı gerçekleştirildi.

        Beşer kilogramlık poşetler halinde kedi ve köpek mamasının dağıtıldığı etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Hayvan sahipleri ve hayvanseverler, belediyenin mama desteğinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

        Sahipli veya sahipsiz hayvanlar konusunda duyarlı olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bu uygulamanın ayda bir gün olmak üzere periyodik olarak devam edeceğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Kızılırmak Deltası nesli tehlike altındaki kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
        Kızılırmak Deltası nesli tehlike altındaki kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!

        Benzer Haberler

        Edremit'te fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edremit'te fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de devrilen marul yüklü tırın sürücüsü öldü
        Balıkesir'de devrilen marul yüklü tırın sürücüsü öldü
        AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri Gazze'deki mazlum anneler için...
        AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri Gazze'deki mazlum anneler için...
        Balıkesirspor kongreye gidiyor
        Balıkesirspor kongreye gidiyor
        Balıkesir'de toz taşınımı etkili oldu
        Balıkesir'de toz taşınımı etkili oldu
        Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı