Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine takip ettikleri aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 387 adet sentetik uyuşturucu hap, 52 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ve suç geliri olduğu değerlendirilen 10 bin 160 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.S, M.Ö, Ş.D. ve S.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.