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        Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:29
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        Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine takip ettikleri aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 387 adet sentetik uyuşturucu hap, 52 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ve suç geliri olduğu değerlendirilen 10 bin 160 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler A.S, M.Ö, Ş.D. ve S.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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