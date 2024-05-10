Balıkesir Üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı
Balıkesir'de, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için Balıkesir Üniversitesi öğrencileri çadır nöbeti başlattı.
Balıkesir'de, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için Balıkesir Üniversitesi öğrencileri çadır nöbeti başlattı.
Çağış Yerleşkesinde çadır nöbeti başlatan öğrencilere, Balıkesir Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile akademisyenler de destek verdi.
Gazze için çadır nöbetinde bulunan öğrenciler, saldırıları anlatan fotoğrafları da sergiledi.
Rektör Oğurlu, gençlerin gerçekleştirdikleri nöbet ile Gazze'de yaşanan zulme ve insanlık dramına bir kez daha dikkat çektiklerini belirterek, etkinliği yürütenlere de duyarlılıkları için teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.