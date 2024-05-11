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        Sındırgı'da garajdaki otomobilde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde garajda park halindeki otomobilde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:11 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:11
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        Sındırgı'da garajdaki otomobilde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
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        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde garajda park halindeki otomobilde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

        Kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde Ferhat Şentürk'e ait evin garajında park halinde olan otomobilinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından eve sıçramadan söndürüldü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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