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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi bıçakla öldürüldü

        Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi, pizza götürdüğü evin bulunduğu sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:45 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:45
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi bıçakla öldürüldü
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        Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi, pizza götürdüğü evin bulunduğu sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda müşteriye siparişini teslim eden üniversiteli Ata Emre Akman'a (20), motosiklete bineceği sırada E.Ö. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle sustalı bıçakla saldırdı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi olan ve ailesi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan gencin cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Alkollü olduğu öğrenilen ve olay yerinden kaçan E.Ö. ile onu sakladığı belirlenen babası O.Ö, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Altıeylül ilçesi Hacı İlbey Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ö, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan 6 kaydı bulunduğu belirtilen katil zanlısı E.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Karesi ilçemizde kuryelik yaparak harçlığını çıkaran üniversite öğrencimizin hunharca bıçaklanarak öldürüldüğünü üzüntüyle öğrendim. Emniyetimiz tarafından şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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