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        Balıkesir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 10 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 22:42 Güncelleme: 11.05.2024 - 22:42
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        Balıkesir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 10 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, hakkında "kasten yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından toplam 10 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (53) yakalandı.

        Y.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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