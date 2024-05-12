Balıkesir'de TÜFAD Balıkesir Şube Başkanı Can Cangök son yolculuğuna uğurlandı

TürkiyeFutbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Balıkesir Şube Başkanı Can Cangök (64) bu sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gençliğinde Balıkesirspor’da futbolcu olarak oynayan, takım kaptanlığı yapan ve daha sonra teknik direktör ve kulüp sportif direktörü olarak kırmızı-beyazlı takıma hizmet eden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Balıkesir Şube Başkanı Can Cangök (64) ikindi namazına müteakip tarihi Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere mezarlığına defnedildi.