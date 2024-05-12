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        Balıkesir'de TÜFAD Balıkesir Şube Başkanı Can Cangök son yolculuğuna uğurlandı

        TürkiyeFutbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Balıkesir Şube Başkanı Can Cangök (64) bu sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:47
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        Balıkesir'de TÜFAD Balıkesir Şube Başkanı Can Cangök son yolculuğuna uğurlandı
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        TürkiyeFutbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Balıkesir Şube Başkanı Can Cangök (64) bu sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Gençliğinde Balıkesirspor’da futbolcu olarak oynayan, takım kaptanlığı yapan ve daha sonra teknik direktör ve kulüp sportif direktörü olarak kırmızı-beyazlı takıma hizmet eden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Balıkesir Şube Başkanı Can Cangök (64) ikindi namazına müteakip tarihi Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere mezarlığına defnedildi.

        Cangök’ün tabutunun üstüne Balıkesirspor forması ile bir dönem çalıştırdığı Erdek Belediyespor takım formaları kondu. Cenazede merhum Cangök'ün oğlu Orçun Cangök taziyeleri kabul etti.

        Can Cangök’ün cenaze töreni spor, siyaset ve şehrin yerel yöneticilerini bir araya getirdi.

        Cenazeye CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesirspor mevcut Kulüp Başkanı Nedim Ömer yanı sıra önceki dönem kulüp başkanları, taraftarlar ve Cangök ailesinin yakınları ile dostları katıldı.

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