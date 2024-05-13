Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de "En Güzel Buzağı Benim" yarışması düzenlendi

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde düzenlenen "En Güzel Buzağı Benim" yarışması büyük ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 09:54 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de "En Güzel Buzağı Benim" yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde düzenlenen "En Güzel Buzağı Benim" yarışması büyük ilgi gördü.

        Yeşilhisar Mahallesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen köy hayrı, bu yıl farklı programlarla devam etti.

        Atlı okçuluk, cirit oyunu gibi gösterilerin yanı sıra bu yıl ilk defa "En Güzel Buzağı Benim" etkinliği yapıldı.

        Büyük ilgi gören ve toplam 20 buzağın yarıştığı yarışmada, İlhan Gün'e ait "Gökçe" isimli buzağı birinci oldu. Yarışmada birinci olan "Gökçe"ye, Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin tarafından çeyrek altın hediye edildi.

        Yine yarışmada dereceye giren diğer buzağı sahiplerine yem ve yonca hediye edildi.

        Yarışmada mahalle muhtarı Cemalettin Şahin'e ait "Fosforlu Cevriye" isimli buzağı da kostümüyle en büyük ilgiyi gördü. Vatandaşlar "Fosforlu Cevriye" ile bol bol fotoğraf çektirdi.

        Muhtar Cemalettin Şahin, etkinliklerin mahalle halkı için çok önemli olduğunu söyledi.

        Geleneksel hale getirdikleri köy hayrında farklı etkinlikler yapmaya devam edeceklerini anlatan Şahin, "Bu sene atlı okçuluk ve cirit oyununun yanı sıra ilk defa 'En güzel buzağı benim' yarışması düzenledik. Vatandaşlar bu yarışmaya büyük bir ilgi gösterdi. Bu yarışmayı düzenlememizin amacı, vatandaşlara ve çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak. Bu tür etkinlikler sayesinde insanlara köy hayatını ve hayvancılığı sevdirmek istiyoruz. İnsan nüfusunun oldukça azaldığı köylerimizi tekrar çok eskiden olduğu gibi canlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Kahreden kaza... Daha 1 yaşında!
        Kahreden kaza... Daha 1 yaşında!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanıyor
        Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        16 il için sarı kod! Sağanak yağmur...
        16 il için sarı kod! Sağanak yağmur...
        1 yılda 4. görüşme: Miçotakis Ankara'ya geliyor
        1 yılda 4. görüşme: Miçotakis Ankara'ya geliyor
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de TÜFAD Balıkesir Şube Başkanı Can Cangök son yolculuğuna uğurla...
        Balıkesir'de TÜFAD Balıkesir Şube Başkanı Can Cangök son yolculuğuna uğurla...
        Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (3)
        Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (3)
        Balıkesir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (2)
        Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (2)
        Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü
        Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü
        Ayvalıkgücü alkışlarla
        Ayvalıkgücü alkışlarla