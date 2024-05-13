Balıkesir'de "En Güzel Buzağı Benim" yarışması düzenlendi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde düzenlenen "En Güzel Buzağı Benim" yarışması büyük ilgi gördü.

Yeşilhisar Mahallesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen köy hayrı, bu yıl farklı programlarla devam etti.

Atlı okçuluk, cirit oyunu gibi gösterilerin yanı sıra bu yıl ilk defa "En Güzel Buzağı Benim" etkinliği yapıldı.

Büyük ilgi gören ve toplam 20 buzağın yarıştığı yarışmada, İlhan Gün'e ait "Gökçe" isimli buzağı birinci oldu. Yarışmada birinci olan "Gökçe"ye, Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin tarafından çeyrek altın hediye edildi.