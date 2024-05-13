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        Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda erkeklerde Özdemir-Kuru ikilisi şampiyon oldu

        Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde Balıkesir'de gerçekleştirilen BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda erkeklerde Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:07 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:07
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        Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda erkeklerde Özdemir-Kuru ikilisi şampiyon oldu
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        Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde Balıkesir'de gerçekleştirilen BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda erkeklerde Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhaniye Ören plajında düzenlenen şampiyonada, erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi, yarı finalde Yunanistan'dan Sideris-Antiol Kola ikilisini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde bir diğer Yunan ekibiyle karşılaşan Özdemir ve Kuru, rakipleri Kanellos-Ioannidis ikilisini 2-0 mağlup etti ve Balkan şampiyonu oldu.

        Balkan Şampiyonası'nda üçüncülüğü ise Romanya'dan Grigore-Popa ikilisini 2-0 mağlup eden Sideris-Antiol Kola ikilisi elde etti.

        Kadınlarda ise şampiyon Yunanistan'dan Triantafyllidi-Manavi ikilisini 2-0 mağlup eden Hollanda'dan Driessen-de Jong ikilisi oldu. Üçüncülüğü ise Romanya'nın Stanciu-Ordean ikilisini 2-0 mağlup eden Finlandiya'dan Nirhamo-Viitala ikilisi kazandı.

        Final karşılaşmalarının ardından yapılan törende dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Burhaniye Gençlik Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Uğur Baysal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz ve BVA Teknik Delegesi Tosho Stoyanov takdim etti.

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