Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda erkeklerde Özdemir-Kuru ikilisi şampiyon oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde Balıkesir'de gerçekleştirilen BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda erkeklerde Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhaniye Ören plajında düzenlenen şampiyonada, erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi, yarı finalde Yunanistan'dan Sideris-Antiol Kola ikilisini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde bir diğer Yunan ekibiyle karşılaşan Özdemir ve Kuru, rakipleri Kanellos-Ioannidis ikilisini 2-0 mağlup etti ve Balkan şampiyonu oldu.