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        Balıkesir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de Altıeylül, Edremit, Gömeç, Sındırgı ve Kepsut ilçelerinde terör örgütü propagandası yapan ve üye olduğu iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:53
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        Balıkesir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de Altıeylül, Edremit, Gömeç, Sındırgı ve Kepsut ilçelerinde terör örgütü propagandası yapan ve üye olduğu iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 06-12 Mayıs 2024 tarihlerinde Altıeylül, Edremit, Gömeç, Sındırgı ve Kepsut ilçelerinde sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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