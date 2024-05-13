Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de son bir haftada aranan 310 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 310 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de son bir haftada aranan 310 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 310 şüpheli yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması maksadı 06 – 12 Mayıs 2024 tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şüpheli olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 310 şüpheli yakalandı.

        Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı
        Nesli tehlike altındaki Ayvalık'ın kırmızı mercanları görüntülendi
        Nesli tehlike altındaki Ayvalık'ın kırmızı mercanları görüntülendi
        Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda erkeklerde Özdemir-Kuru ikilisi şampi...
        Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda erkeklerde Özdemir-Kuru ikilisi şampi...
        Balıkesir'de "En Güzel Buzağı Benim" yarışması düzenlendi
        Balıkesir'de "En Güzel Buzağı Benim" yarışması düzenlendi
        Balıkesir'de TÜFAD Balıkesir Şube Başkanı Can Cangök son yolculuğuna uğurla...
        Balıkesir'de TÜFAD Balıkesir Şube Başkanı Can Cangök son yolculuğuna uğurla...
        Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (3)
        Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (3)